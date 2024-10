Despedida de Seedorf e atropelo: relembre último Botafogo e Criciúma no Maracanã

Seedorf comemora gol contra o Criciúma no Maracanã, no Campeonato Brasileiro 2013. (Foto: Pedro Martins/AGIF)







18/10/2024

Depois de duas semanas de descanso por conta da Data Fifa, o Botafogo recebe o Criciúma no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (18), a partir das 20h (de Brasília). O duelo marcará o reencontro da torcida alvinegra, como mandante, com o estádio depois de 10 anos. Porém, o palco e o adversário do confronto trazem um misto de lembranças aos torcedores.

Esta é a primeira vez que Glorioso e o Criciúma se enfrentam no Rio de Janeiro pela elite do futebol brasileiro desde 2013, e o último confronto, também foi no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. A partida foi marcada pela despedida do holandês Clarence Seedorf e homenagens ao Nilton Santos.

A partida foi marcada pela emoção nas arquibancadas antes da bola rolar devido à morte do ex-jogador, que morreu no dia 27 de novembro daquele ano, aos 88 anos. O duelo foi o primeiro, como mandante, após o falecimento do ídolo alvinegro.

Cerca de 30 mil torcedores foram ao estádio naquela tarde de domingo, mas não sabiam, até então, que aquela seria a última vez que veriam Seedorf em campo pelo Botafogo. Porém, viram uma vitória por 3 a 0 em cima dos visitantes que garantiu a vaga no G4.

Lodeiro, Elias e Seedorf comandaram o triunfo da equipe comandada por Oswaldo de Oliveira, que aproveitou o fato de jogar com um homem a mais por quase todo o segundo tempo, após a expulsão de João Vitor. O holandês foi substituído no fim do jogo. Recebeu o carinho dos torcedores, se emocionou e chorou no abraçado com o treinador alvinegro.

– O choro é de felicidade. A gente vive de maneira muito intensa no nosso trabalho. Nunca escondi o carinho que eu tenho pelo Oswaldo. O nosso relacionamento foi maravilhoso neste ano. Foi um ano de dificuldades, mas também de muitas emoções boas - disse o jogador após a partida.

Confira escalação da época: Jéfferson, Edilson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Gabriel, Renato, Seedorf (Hyuri), Lodeiro e Rafael Marques (Lima); Elias (Bruno Mendes).

Além da despedida, a vitória foi responsável por garantir uma vaga na Libertadores 2014. A classificação não dependia apenas do resultado da partida. O Glorioso precisava torcer para um tropeço de Goiás ou Athletico-PR, o que se concretizou.

Agora, em 2024, o cenário é outro. O Botafogo volta a mandar uma partida no Maracanã sendo líder do campeonato e contará com o dobro de público daquele duelo. Com mais de 60 mil ingressos vendidos e esgotados, a torcida promete embalar a equipe de Artur Jorge em busca dos três pontos para se manter no topo da tabela e ganhar a confiança para o jogo decisivo da próxima quarta-feira (23), contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores.