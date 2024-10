Torcida do Botafogo no Maracanã (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A partida entre Botafogo e Criciúma, que será disputada na próxima sexta-feira (18), no Maracanã, às 20h, marcará o reencontro do Glorioso com o estádio. A última vez em que o Fogão mandou a partida no Maraca aconteceu em 2016, no jogo de ida da final contra o Vasco. Veja dados completos!

➡️ Botafogo é o clube com mais gols na Data Fifa sul-americana; veja números

Botafogo no Maracanã desde 2014

82 jogos oficiais no estádio

31 vitórias

19 empates

32 derrotas

45,5% de aproveitamento

18 vitórias como mandante

10 empates como mandante

13 derrotas como mandante

13 vitórias como visitante

9 empates como visitante

19 derrotas como visitante

O Glorioso não terá o Nilton Santos no final de semana da partida por conta dos shows do cantor Bruno Mars. São Januário chegou a ser cotado para ser palco do confronto, mas com as mudanças das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrentará o Atlético-MG no dia 19 (sábado). Como o Flamengo decidirá a semifinal fora de casa, o Maracanã não receberia jogos na rodada.

Desde o confronto contra o Palmeiras, em outubro de 2014, o Botafogo não manda uma partida de Brasileirão no Maracanã. Na ocasião, o Glorioso brigava contra o rebaixamento e acabou derrotado por 1 a 0. O público do jogo foi de 10 mil e 200 torcedores. A última vitória é ainda mais antiga, de setembro do mesmo ano. Na ocasião, sete mil torcedores viram Bolívar subir de cabeça e dar a vitória ao Botafogo diante do Goiás.

O estádio também foi palco de grandes títulos e vitórias do Glorioso na história. Entre os mais marcantes, estão as conquistas do Brasileirão de 1995 e da Copa Conmebol de 1993. Até a Recopa de 2020, o clube ainda era o único carioca a vencer uma competição internacional no estádio. No total, foram 31 conquistas no estádio.