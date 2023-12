O Boca que alcançou a final da última Libertadores, sob comando de Jorge Almirón, atuava em um 4-4-2. Os xarás Ezequiel Fernández e Pol Fernández faziam a dupla de volantes. Medina caía mais pela direita, com Valentín Barco pela esquerda. No entanto, o alvo do Botafogo tinha mais responsabilidades defensivas do que o companheiro do lado oposto do campo.