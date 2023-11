Após a classificação, as Gloriosas já iniciariam os trabalhos visando a grande final, que será decidida em jogo único. Jana Queiroz falou sobre a preparação para a finalíssima e destacou as particularidades de uma final.



- Final tem sempre um peso diferente, é um jogo com características específicas, ainda mais uma final que é decidida em apenas uma partida. Nós estamos fazendo uma boa preparação. Nosso time é muito qualificado e mostrou isso no decorrer da competição. Vamos entrar em campo focadas e com o nosso objetivo bem definido, que é o de buscar o título - concluiu.