Quais clubes brasileiros arrecadam mais com bilheteria? Veja ranking

Entenda os critérios do levantamento



A análise leva em consideração as partidas com mando de campo dos clubes brasileiros em todas as competições (nacionais, internacionais, regionais e estaduais) até o fim de outubro. Jogos de novembro, portanto, não foram contabilizados.



O cálculo é da RENDA BRUTA e não da renda líquida. Vale destacar, portanto, que estes valores não vão diretamente para os cofres dos clubes. Parte do montante é usada para pagar taxas de federações, arbitragem e operação do estádio, entre outras despesas.