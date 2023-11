O Botafogo oficializou, em suas redes sociais, a contratação do treinador Tiago Nunes para assumir o comando da equipe. O contrato do comandante, que estava no Sporting Cristal, do Peru, tem duração até o fim de 2025. O acerto estava encaminhado para janeiro de 2024, mas as partes anteciparam a parceria devido à necessidade alvinegra de contratar um novo comandante para o lugar de Lúcio Flávio.