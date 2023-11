Para a correção de rota, Tiago Nunes tem a seu favor o estilo. O novo técnico do Botafogo pensa o futebol de maneira semelhante ao português Luís Castro, que deixou o Alvinegro com folga na liderança do Brasileirão. Marcado por um estilo de jogo ofensivo e de ataques rápidos, construídos desde a defesa, o treinador costuma organizar suas equipes no 4-2-3-1 ou no 4-3-3.