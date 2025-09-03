Europeus se chocam com reforço do Botafogo: ‘Qual sentido?’
Jogador voltou ao clube em menos de quatro dias
Um reforço do Botafogo chocou os europeus nesta terça-feira (2), último dia de janela de transferências do futebol brasileiro. Quatro dias depois de vender o Cuiabano, o Glorioso trouxe o lateral-esquerdo de volta ao clube.
Não deu nem tempo de o torcedor do Botafogo sentir saudades de Cuiabano: um dia após ser anunciado pelo inglês Nottingham Forest, o lateral foi emprestado de volta ao Alvinegro. O atleta polivalente ficará no clube carioca até o final de 2025.
Assim que a notícia começou a circular na Inglaterra, os europeus começaram a comentar sobre o reforço do Botafogo. Muitos ficaram se entender a movimentação entre os clubes, assim como no Brasil. Veja abaixo.
Veja reação dos europeus com a contratação do Botafogo
"Parece que o Cuiabano já vai sair emprestado não entendi isso"
"Espero que alguns jornalistas investiguem isso direito. É uma pena"
"Tudo isso é muito confuso agora porque o Botafogo ainda é de propriedade de John Textor - que Marinakis denunciou"
"Realmente não entendi o empréstimo do Cuiabano de volta ao Botafogo"
A volta do lateral
Botafogo e Nottingham Forest estreitaram relações nas últimas janelas de transferências: o Alvinegro já havia negociado o goleiro John, o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus com os ingleses. Cuiabano, porém, só deve reencontrar os ex-companheiros no próximo ano. A parceria é proveniente da aproximação entre John Textor, dono da SAF botafoguense, e o grego Evangelos Marinakis, gestor do clube bicampeão da Champions League. Agora, Cuiabano é o novo reforço do Botafogo.
