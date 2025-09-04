Jornalista faz aleta a torcedores do Botafogo sobre Textor: ‘Tem que separar’

O ano de 2025 do Botafogo não tem seguido os mesmos padrões da temporada passada, onde o clube se consagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão. Mediante ao cenário caótico do Glorioso, o narrador Jorge Iggor, recém-contratado da Globo, fez um alerta aos torcedores do alvinegro.

Durante entrevista ao podcast "Pod Pah", o comunicador destacou a importância da torcida ter um pensamento crítico ao atual momento do clube. Para ele, as recentes atitudes de John Textor, na gestão da SAF, precisam ser questionadas, e para isto, é necessário saber separar a idolatria do atual momento.

- Tem uma galera que é muito grata ao Textor pelos títulos de 2024, mas tem dificuldade de enxergar os erros que ele tem cometido em 2025. Beleza, ele está na história do Botafogo, gratidão eterna, mas a vida continua. Se você colocou o time na história e um ano e fez um monte de cagada no outro, o papel do torcedor não é passar o pano - iniciou o jornalista, antes de concluir.

- Acho que isso é uma armadilha. Os torcedores tem que se preocupar com o futuro da institução. Acho um pensamento errado, que uma parte da torcida do Botafogo tem. Não é toda, mas uma parte acha isso. Acho um pensamento errado, tem que saber separar - concluiu.

Futuro do Botafogo

A equipe carioca se vê em um imbróglio criado por John Textor. O empresário estadunidense vive impasse com a empresa Eagle Football, a qual é sócio majoritário. Com o cenário, ele corre o risco de perder o comando do Botafogo.

A instabilidade fora de campo tem afetado o desempenho dentro dos gramados. Em 2025, o Glorioso foi eliminado de forma precoce da Libertadores, nas oitavas de final para a LDU, e tem sofrido com instabilidades de desempenho desde o início do ano.

No Brasileirão, a equipe, hoje comandada por Davide Ancelotti, ocupa a 5ª colocação, com 35 pontos somados, 12 atrás do líder Flamengo. Na Copa do Brasil, o Glorioso decide a classificação a semifinal do torneio no dia 11 de setembro, contra o Vasco.