menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Davide Ancelotti promove mudanças na escalação do Botafogo contra o Bragantino

Técnico do Glorioso poupa titulares em duelo com o Massa Bruta

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
imagem cameraDavide Ancelotti, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
17:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo divulgou a escalação da equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (30), no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Davide Ancelotti optou por poupar Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas; o argentino-uruguaio sequer foi relacionado, enquanto os outros dois ficam como opção no banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo recebe o Bragantino para duelo importante por pretensões na tabela

A decisão do treinador já era esperada, e o trio não inicia a partida por controle de carga. Para o lugar do zagueiro, do lateral-esquerdo e do volante, o técnico escalou David Ricardo, Marçal e Newton entre os titulares.

Além de Telles e Barboza, o atacante Chris Ramos é ausência no Glorioso. O espanhol está submetido ao protocolo de concusão e sequer é opção no banco de reservas. Por último, John e Cuiabano, negociados com o Nottingham Forest, estão fora do duelo com o Massa Bruta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Escalações de Botafogo e Bragantino

Desta forma, o técnico Davide Ancelotti manda o Botafogo a campo com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.

Já o Red Bull Bragantino está escalado com: Cleiton, Nathan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho e John John; Lucas Barbosa, Laquintana e Sasha.

continua após a publicidade
Botafogo escalação Bragantino
Escalação do Botafogo para enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias