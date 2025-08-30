Davide Ancelotti promove mudanças na escalação do Botafogo contra o Bragantino
Técnico do Glorioso poupa titulares em duelo com o Massa Bruta
O Botafogo divulgou a escalação da equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino neste sábado (30), no estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Davide Ancelotti optou por poupar Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas; o argentino-uruguaio sequer foi relacionado, enquanto os outros dois ficam como opção no banco de reservas.
A decisão do treinador já era esperada, e o trio não inicia a partida por controle de carga. Para o lugar do zagueiro, do lateral-esquerdo e do volante, o técnico escalou David Ricardo, Marçal e Newton entre os titulares.
Além de Telles e Barboza, o atacante Chris Ramos é ausência no Glorioso. O espanhol está submetido ao protocolo de concusão e sequer é opção no banco de reservas. Por último, John e Cuiabano, negociados com o Nottingham Forest, estão fora do duelo com o Massa Bruta.
Escalações de Botafogo e Bragantino
Desta forma, o técnico Davide Ancelotti manda o Botafogo a campo com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Newton e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Arthur Cabral.
Já o Red Bull Bragantino está escalado com: Cleiton, Nathan, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho e John John; Lucas Barbosa, Laquintana e Sasha.
