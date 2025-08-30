Botafogo recebe o Bragantino para duelo importante por pretensões na tabela

O Botafogo volta a campo neste sábado (30), contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, como último compromisso antes da tão esperada Data Fifa para descanso e preparação do elenco. O Glorioso mira aproximação dos líderes e, enfim, vencer em casa na competição sob o comando de Davide Ancelotti.

Até o momento, o italiano dirigiu o Botafogo no Nilton Santos pelo Brasileirão em quatro oportunidades e não conseguiu bons resultados. Foram dois empates, com Vitória e Corinthians, e derrotas para Cruzeiro e Palmeiras. Apenas um gol foi marcado.

O duelo com o Bragantino é a chance para virar a chave e trazer a confiança para perto novamente. O Glorioso vive momento instável, com atuações abaixo da régua do projeto e eliminação recente na Libertadores, para a LDU, além de estar distante da briga pelo título nos pontos corridos.

Botafogo clama por descanso

Este será o último jogo antes da pausa de 11 dias para os jogos da Seleção Brasileira, e parar em alta é importante. Até porque, como indica a tabela do Brasileirão, este será um confronto direto por vaga na próxima Libertadores.

O elenco alvinegro já dá claros sinais de desgaste pela forte batida do calendário em agosto, com Copa do Brasil e Libertadores nos meios de semana. Contra o Vasco, na última quarta-feira, a parte física pesou e o time perdeu intensidade.

Na briga

O Botafogo inicia a 22ª rodada na quinta colocação, com 32 pontos e dois jogos a menos - disputou apenas 19. O Bragantino, por sua vez, aparece em oitavo, com 30, a uma vitória de ultrapassar o Alvinegro. No último encontro, os cariocas sobraram e mostraram superioridade.

Botafogo e Red Bull Bragantino cruzaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, no Nilton Santos, vitória por 2 a 0 do Alvinegro. Já no Cicero de Souza Marques, em Bragança, Savarino fez o do triunfo por 1 a 0.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ainda no Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta venceu pelo placar de 1 a 0 com gol de Eduardo Sasha. Na época, o Botafogo ainda tinha nomes como Jair, Gregore e Igor Jesus, e era comandado pelo português Renato Paiva, atualmente no Fortaleza.