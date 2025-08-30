Torcedores do Botafogo se revoltam com provável saída de jogador: ‘Absurdo’
Clube tem acordo encaminhado com o Nottingham Forest, da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Muitos torcedores do Botafogo se revoltaram com a iminente venda de Cuiabano, lateral-esquerdo que vem se destacando muito desde que chegou ao Glorioso. O jovem de 23 anos está próximo de ser negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra.
Depois de acertar a ida do goleiro John ao Nottingham, o lateral-esquerdo Cuiabano tem negociação encaminhada para defender o Nottingham Forest na Premier League. Agora, segundo apurou a reportagem, fica a dependência do aceite do jogador. Na primeira investida dos ingleses por Cuiabano, o defensor recusou e optou por permanecer em sua trajetória pelo Glorioso.
➡️Rivais reagem a jogador do Botafogo na Seleção Brasileira: ‘Tinha que ser’
Quando a notícia da provável venda começou a circular, muitos torcedores se revoltaram nas redes sociais. Conhecido por decidir jogos importantes, Cuiabano é uma espécie de xodó da torcida alvinegra. Veja abaixo.
Veja reação dos torcedores do Botafogo com provável saída de Cuiabano
Aposta do Glorioso
Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 após formação no Grêmio e rapidamente se destacou no Glorioso. Potência física e polivalente, podendo atuar também na ponta-esquerda, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.
Na atual temporada, Cuiabano soma 31 jogos com a camisa alvinegra, sendo nove como lateral e seis como extremo pela esquerda. Ele se recupera de lesão e não joga desde a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão na derrota por 2 a 0.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha
No Forest, Cuiabano irá reencontrar outros dois grandes companheiros de Botafogo em 2024: Igor Jesus e Jair. Também nesta sexta-feira (29), o Lance! informou a saída de John rumo ao clube gerido por Evangelos Marinakis, quem se aproximou nos últimos meses de John Textor, dono da SAF alvinegra. A movimentação é mais um indício da parceria entre os empresários por rede de portfólio com clubes e investimento.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias