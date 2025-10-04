Davide Ancelotti assume responsabilidade em derrota do Botafogo

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti assumiu a responsabilidade pela derrota para o Internacional por 2 a 0 neste sábado (4), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Brasileirão. A lamentação do italiano se deu, principalmente pelas trocas promovidas.

— O que deu errado hoje foi não se adaptar às condições do jogo e ter mais concentração na ocasião do primeiro gol. Como treinador, mudei de sistema no intervalo e foi um erro. Minha responsabilidade. Voltamos a mudar porque o gramado estava bom e não deu certo — disse Davide, em entrevista coletiva.

O primeiro tempo no Beira-Rio foi sob forte chuva, o que prejudicou o gramado e fez do jogo de pouca qualidade técnica. Com isso, Davide, que já perdia por 1 a 0, sacou Jeffinho e apostou no aumento da área com o centroavante Chris Ramos. David Ricardo, que jogava na lateral esquerda, também saiu para a entrada de Mateo Ponte — com isso, Vitinho foi para a esquerda.

Na volta do intervalo, no entanto, o gramado melhorou e o jogo aéreo, mais físico, não fazia sentido. O Inter logo ampliou e aproveitou o contexto para controlar a partida.

Vitinho em ação no jogo entre Internacional e Botafogo pelo Brasileiro, no Beira-Rio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

— Na primeira etapa a ideia que tivemos do jogo foi um pouco afetada pela chuva, mas temos que adaptar. O Internacional também tem jogadores técnicos e adaptou melhor. Não é a maneira de jogar que a gente quer. Procurei adaptar o sistema a essa maneira de jogar na segunda etapa, mas o gramado mudou completamente, estava bem. A chuva influenciou, mas não é desculpa. Temos que melhorar — lamentou Davide Ancelotti.

O próximo compromisso será apenas no dia 15, no Nilton Santos, no clássico com o Flamengo. O Botafogo, agora, terá longo tempo de preparação por causa da pausa no calendário para a Data Fifa do mês de outubro para amistosos da Seleção Brasileira.

Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Adaptação

— Uma boa sequência de resultados são muitas coisas. Temos que ter essa capacidade de adaptação dentro do jogo porque muitas vezes quando temos um placar negativo o jogo muda completamente. Temos que saber superar. Temos momentos positivos quando abrimos o placar. É um momento de atenção. Temos que recuperar os jogadores, ter mais atenção nas faltas, nós estamos levando muitos cartões.

G-4 em risco

— Ainda são muitos jogos, seguimos na briga. É um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do que 100% para ganhar. Não podemos ganhar sem dar 100%. Para todos vai ser uma briga difícil até o final da temporada.