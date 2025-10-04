Falha de jogador em Internacional x Botafogo causa revolta: ‘Bizarro’

Internacional e Botafogo estão se enfrentando, neste sábado (4), pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Colorado abriu o placar com gol de Alan Patrick, e a falha de um jogador do Glorioso no lance causou revolta nas redes sociais.

Logo aos 7 minutos de Internacional x Botafogo, a bola foi cruzada na área do Glorioso, e o goleiro Léo Linck espalmou a bola no pé de Alan Patrick, que apenas empurrou para o gol. A chuva torrencial em Porto Alegre prejudicou o gramado do Beira-Rio, e os times lutam também contra algumas poças.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo detonaram a falha de Léo Linck contra o Internacional. O clube carioca pode deixar o G-4 caso perca a partida no Rio Grande do Sul.

Internacional x Botafogo - Campeonato Brasileiro 2025 - Alan Patrick comemora gol do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja falha e reação dos torcedores em Internacional x Botafogo

Escalação das equipes

Internacional x Botafogo estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (4). O jogo é importante para os dois clubes, apesar dos momentos distintos na competição. O Glorioso quer se manter no G-4, e o Colorado quer se afastar de vez do Z4.

Davide Ancelotti definiu assim o time para Internacional x Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

Já Ramon Diaz definiu assim o Colorado para Internacional x Botafogo: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Até aqui, o Colorado vai levando a melhor com gol de seu camisa 10, Alan Patrick, depois de falha feia de Léo Linck. O gramado pesado complica o andamento do jogo, mas as duas equipes estão conseguindo criar chances.