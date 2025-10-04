Barboza faz cobrança dura após derrota do Botafogo: ‘Não conseguimos nada’
Glorioso foi mal no Beira-Rio e perdeu para o Internacional pelo Brasileirão
Zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza lamentou a derrota para o Internacional neste sábado (4), no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o argentino citou a forte chuva que caiu em Porto Alegre minutos antes do início do jogo e que, em sua visão, atrapalhou a performance, e fez cobranças em cima da postura da equipe.
— Primeiro tempo muito difícil de jogar, treinamos e trabalhamos pensando numa partida, num jogo que lamentavelmente pelo gramado, pela chuva, não conseguimos jogar. Eles encontraram o gol muito cedo também. Acho que precisamos entrar um pouco mais focados. Isso é Série A, é Brasileirão, então qualquer erro acaba em gol — disse Alexander Barboza, em entrevista ao Premiere.
— No segundo tempo o time ficou muito longe, eles fizeram o segundo gol e, como visitante, com 2 a 0 contra, tentamos muito, com muito cruzamento e não finalizamos as jogadas, não conseguimos nada. Muito chateado, porque perder um jogo é sempre ruim — completou.
Com o resultado fora de casa, o Botafogo terá de torcer contra os adversários da rodada para não sair do G-4 do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Davide Ancelotti foi a 43 pontos.
O próximo compromisso será apenas no dia 15, no Nilton Santos, no clássico com o Flamengo. O Botafogo, agora, terá longo tempo de preparação por causa da pausa no calendário para a Data Fifa do mês de outubto para amistosos da Seleção Brasileira.
