Torcedores do Botafogo surpreendem ao apontar culpado por derrota: ‘Já pode’
Glorioso foi derrotado para o Internacional neste sábado (4)
O Botafogo perdeu para o Internacional por 2 a 0, neste sábado (4), em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores do Glorioso surpreenderam quando apontaram o culpado pela derrota.
Alan Patrick e Vitinho, um em cada tempo, marcaram no grande resultado do Colorado na 27ª rodada da competição. Com a derrota, o Botafogo pode sair do G-4 ainda na noite deste sábado, já que o Mirassol enfrenta o Corinthians.
Léo Linck falhou no primeiro gol, e a dupla de zaga no segundo, mas o culpado apontado pelos torcedores do Botafogo é o norte-americano John Textor. Nas redes sociais, muitos botafoguenses protestaram contra o dono da SAF do clube.
Veja protestos dos torcedores do Botafogo nas redes sociais
Como foi o jogo
O duelo no Beira-Rio foi extremamente prejudicado pela forte chuva que castigou o gramado no primeiro tempo. Grandes pontos de alagamento, pesado, e muita dificuldade das equipes para saírem jogando. Tecnicamente, uma partida muito ruim de Internacional e Botafogo.
No erro, foi o Colorado quem levou a melhor, e esse era o único caminho. Léo Linck soltou cruzamento rasteiro que veio da direita e Alan Patrick apareceu para empurrar para o fundo da rede, marcando seu nono gol na edição do Brasileirão, o 19º no ano.
Foi o Inter de Ramón Diaz quem criou as melhores chances mesmo em um deserto de ideias. Aguirre acertou a trave em finalização muito perigosa e Carbonero, em contra-ataque após erro do Botafogo na saída de bola, chutou para fora perto da pequena área. Do outro lado, o Alvinegro encontrou muita dificuldade na etapa inicial e reclamou de um pênalti em Arthur Cabral, ignorado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza e o VAR Rodrigo Guarizo Ferreira (ambos de SP).
O Internacional foi dono do segundo tempo, ainda que tenha exigido pouco de um Botafogo frágil, mal armado e desatento. Na desatenção, Vitinho foi lançado por Carbonero no meio da defesa alvinegra e só tirou de Léo Linck para ampliar. Sem esforço.
Ramón Díaz viu o esquema de três zagueiro e cinco meias dar certo, e o time gaúcho dominou as ações independente das peças. As entradas de Ronaldo, Romero e Bruno Gomes não fizeram o nível cair. Naturalmente, o Botafogo foi tentando subir, mas sem sucesso.
Já Davide Ancelotti viu as trocas piorarem a performance da equipe. Sem caminhos e pobre quanto ao futebol, o Alvinegro acumulou erros de cruzamento, passes, e pouco levou perigo. Melhor para o Inter, que voltou a vencer na competição após quatro partidas.
