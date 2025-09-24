Davide Ancelotti analisa empate do Botafogo e explica decisões

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti sofreu com o alto número de desfalques e viu sua equipe empatar por 1 a 1 com o Grêmio fora de casa. Após a partida atrasada desta quarta-feira (24), válida pela 16ª rodada do Brasileirão, o italiano lamentou as baixas e explicou algumas decisões.

O Botafogo foi a campo com dois volantes, Newton e Marlon Freitas, e quatro homens de ataque: Artur, Matheus Martins, Jeffinho e Arthur Cabral.

— Como todos sabem, tivemos muitos desfalques, então procuramos encontrar soluções nos treinos, e uma dessas soluções é o Jeffinho no meio. Ele pode fazer isso, ele fez isso bem. A troca dele foi por um tema de dor no braço que não permitia que ele jogasse por um incômodo. Então a modificação foi essa de jogar com o Vitinho na ponta direta, ele já jogou de ponta direita na Inglaterra — disse o técnico do Botafogo.

— Acho que mereceu a vitória. Depois aconteceu o que todos sabemos (empate). Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas não é uma derrota, é um empate, e pode ser um sabor de derrota com frustração — opinou Davide Ancelotti.

Após a partida, a diretoria do Botafogo, na figura do técnico Léo Coelho, mostrou indignação com a arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR), que marcou um pênalti nos últimos minutos para o Grêmio. O tema também incomodou Davide, que se posicionou na entrevista.

— Coincido com o que clube fala. Acho que não temos um lance conclusivo, é uma interpretação de um lance em que nenhum momento vemos a mão tocar na mão do jogador (Matheus Martins). Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso, tem que ser claro. O VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não há um erro claro, não tem um lance conclusivo. Se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é pênalti, porque ninguém vê. Ninguém sabe.

Com o empate, o Botafogo fica com 40 pontos no Brasileirão e ocupando a quinta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O clássico com o Fluminense será no domingo (28), às 16h (de Brasília).

Veja outras respostas de Davide Ancelotti:

Comparação com empate cedido ao Mirassol

— Cada jogo em que escapou a vitória tem distintas razões. Acho que escapou a vitória contra São Paulo porque o time jogou com uma organização de futebol que não foi boa. Contra o Mirassol, tivemos na segunda parte uma má gestão, um apagão, e hoje acho que o time merecia ganhar. Mereceu a vitória, foi algo que a gente não podia controlar. Não é sempre o mesmo. A verdade é que nós não temos continuidade nos resultados, mas temos que começar a ter mais continuidade na organização. Hoje acho que tivemos, como no último jogo, uma boa organização defensiva, mas faltou um pouco mais de criatividade no ataque.

Alex Telles e Cuiabano

— Com o Cuiabano, temos uma saída de bola no lado esquerdo um pouco mais fluida. Alex é um jogador que ajuda mais na construção, Cuiabano é um jogador que gosta de jogar mais aberto. Mas hoje, a interpretação da posição dele eu gostei, porque começou jogando dentro, mas depois, como no lance do gol, ele teve a liberdade para girar, porque é um jogador que é perigoso no último terço. Então seguramente sim, são jogadores diferentes, e Cuiabano nos dá um último passe, um gol que vai ajudar nos próximos jogos, agora que Alex está machucado.