Diretor do Botafogo pede punição a árbitro: ‘Uma vergonha’

Diretor do Botafogo, Léo Coelho pediu punição ao árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro entende que foi prejudicado pela marcação do pênalti a favor do clube gaúcho e interpretações ao longo do confronto.

— Hoje venho aqui em nome da instituição Botafogo expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir o que falei para a arbitragem. O que houve aqui hoje foi uma vergonha. Uma vergonha que culminou em um resultado com dois pontos na conta da arbitragem. Esse dois pontos ficarão para trás exclusivamente por conta da arbitragem — disse Léo Coelho, antes da entrevista coletiva de Davide Ancelotti.

O Botafogo, na figura do diretor, vê que as imagens analisadas pelo VAR Ilbert Estevam da Silva (SP) são inconclusivas sobre o suposto toque de mão de Matheus Martins. Aos 44 do segundo tempo, Tiago Volpi cobrou bem e deixou tudo igual.

Tiago Volpi fez de pênalti para o Grêmio contra o Botafogo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

— O lance que originou o pênalti nós consideramos que não foi falta, foi um lance normal. Obviamente é critério, mas esse critério não foi usado durante todo o jogo. Nesse momento crucial, no ataque da equipe adversária, ele opta por conceder a falta. Depois da falta, temos uma imagem completamente inconclusiva, o nosso atleta foi perguntado após o jogo e confirmou que não há bola na mão. O VAR chama, busca o árbitro de campo, que não deu o penal enquanto ele estava em campo e retorna com a decisão de pênalti — continuou o diretor do Botafogo.

— A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu. Espero muito que a gente possa escutar os áudios, ter mais imagens, a imagem que ele tenha tido. Que ele seja punido com devido rigor para as próximas partidas para que isso não aconteça com nenhuma outra equipe. O que aconteceu hoje era para a própria arbitragem era estar aqui explicando, colocando a cara para explicar a situação. Para nós, é muito difícil explicar o inexplicável. Fica a nossa indignação com o que aconteceu hoje. Que tudo isso seja cuidadosamente apurado — finalizou.

Com o resultado, o Botafogo fica com 40 pontos no Brasileirão e ocupando a quinta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O clássico com o Fluminense será no domingo (28), às 16h (de Brasília).