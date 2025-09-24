Botafogo perde titulares para clássico com o Fluminense

Os problemas só aumentam no Botafogo do técnico Davide Ancelotti. Além do empate cedido ao Grêmio no fim do jogo desta quarta-feira (24), o técnico italiano ainda perdeu mais dois titulares para a partida contra o Fluminense, no domingo (28), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo não terá a dupla de zaga titular no clássico. Alexander Barboza recebeu o terceiro cartão amarelo e Kaio Pantaleão foi expulso após o apito final por reclamação e, em seguida, aplaudir o árbitro Lucas Paulo Torezin (PR).

Kaio Pantaleão foi expulso em Grêmio x Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com as suspensões para a próxima rodada, a tendência é que Gabriel Bahia, contratado no fim da janela junto ao Volta Redonda, e David Ricardo formem o setor. Ainda fica a dúvida quanto a situação de Alex Telles, que foi substituído por dores no joelho para a entrada de Cuiabano, além de Mastriani e Savarino.

A lista de desfalques ainda tem Álvaro Montoro e Jordan Barrera, com Argentina e Colômbia no Mundial Sub-20, o goleiro Neto e o meia Danilo.

Botafogo terá retornos

Desfalques na zaga, mas reforços importantes na parte ofensiva. Davide Ancelotti poderá relacionar o uruguaio Santi Rodríguez e o centroavante Chris Ramos, que cumpriram suspensão contra o Grêmio.

Com o resultado, o Botafogo fica com 40 pontos no Brasileirão e ocupando a quinta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O clássico com o Fluminense será no domingo (28), às 16h (de Brasília).

