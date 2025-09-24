menu hamburguer
Botafogo

Textor manda recado após empate do Botafogo: ‘Recusamos’

Glorioso cedeu resultado nos últimos minutos na Arena do Grêmio

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
22:25
John Textor é o dono do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraJohn Textor é o dono do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Dono da SAF do Botafogo, John Textor mostrou indignação sobre as decisões da arbitragem no duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira (24), pelo Brasileirão, que terminou empatado por 1 a 1. O principal questionamento foi em cima da marcação de pênalti nos minutos finais da partida em Porto Alegre.

Em publicação no Instagram, o empresário estadunidense disparou contra a arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR): — Vergonhoso. Nos (bandeira do Brasil) recusamos a evoluir — escreveu.

Publicação de John Textor, dono do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Publicação de John Textor, dono do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Botafogo revoltado com a arbitragem

O lance aconteceu na reta final da partida. Após cobrança de falta de Marlon, Matheus Martins pulou para bloquear a bola e desviou para escanteio. O VAR Ilbert Estevam da Silva (SP) indicou revisão no vídeo e a penalidade foi marcada. Tiago Volpi deixou tudo igual.

A equipe alvinegra ainda reclamou muito da origem do lance, quando foi assinalada falta de Arthur Cabral, e por jogadas que, supostamente, seriam a seu favor, como infração em Vitinho dentro da área, logo após o empate sofrido, e também nas advertências a Alexander Barboza e Kaio Pantaleão — o segundo foi expulso por reclamação logo ao apito final de Lucas Torezin.

Com o resultado, o Botafogo fica com 40 pontos no Brasileirão e ocupando a quinta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Libertadores. O próximo compromisso será o clássico com o Fluminense, no domingo (28), às 16h (de Brasília).

