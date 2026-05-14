Escalação do Botafogo: Franclim Carvalho aplica mudanças para enfrentar a Chapecoense
Glorioso chega com vantagem após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos
Franclim Carvalho apostou em algumas mudanças no time titular para enfrentar a Chapecoense, na Arená Condá, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Allex Telles, líder e referência técnica do elenco, começa a partida no banco de reservas. Com a ausência de Ferraresi, o zagueiro Bastos retorna ao time titular.
A bola rola às 18h (de Brasília). O clube carioca chega em vantagem após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Alex Telles nos minutos finais, e joga por um empate para avançar às oitavas de final.
💊Desfalques:
Matheus Martíns sofreu um estiramento muscular durante o empate entre Botafogo e Atlético-MG. Além do atacante brasileiro, o venezuelano Nahuel Ferraresi e o uruguaio Mateo Ponte também não apareceram entre os relacionados.
✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X BOTAFOGO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
Escalações:
Chapecoense (Téc: Fábio Matias)
Botafogo (Téc: Franclim Carvalho)
Neto, Vitinho, Bastos, Barboza (C), Marçal, Edenilson, Medina, Danilo, Montoro, Júnior Santos, Arthur Cabral.
