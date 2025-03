Coritiba cancela, e Botafogo encara o Novorizontino em amistoso

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (18), a mudança do adversário do amistoso marcado para este sábado (22) no Nilton Santos. Com a desistência do Coritiba do confronto, o Glorioso enfrenta o Novorizontino, a partir das 16h15 (de Brasília).

A venda de ingressos para os torcedores começou na última segunda-feira (17). Aos sócios que já haviam realizado o check-in, o acesso já está garantido. Ao público geral, a venda iniciará nesta terça-feira (18), às 18h.

No último final de semana, o Coritiba perdeu o amistoso, em casa, contra o Santos, e a SAF do clube foi alvo de muitos protestos, por problemas que vêm ocorrendo desde a queda para a segunda divisão, em 2023. A pressão pelo desempenho da equipe pode ter sido um dos motivos para que o Coxa tenha decidido pela desistência da partida.

Já o Glorioso encarou o Cruzeiro em jogo-treino, no fim da tarde do último sábado (15), no Nilton Santos. A atividade foi com portões fechados, e o resultado final teve versões diferentes: o clube carioca informou que venceu com os titulares e perdeu com os reservas; já os mineiros consideram que o placar final foi empate por 3 a 3.

Agora, a equipe comandada por Renato Paiva fará seu reencontro com a torcida alvinegra em duelo contra o Novorizontino, eliminado para o São Paulo, nas quartas de final do Paulistão. A equipe está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, e se prepara para a a estreia na Série B do Brasileirão 2025, contra o Avaí, no dia 4 de abril.

Já o Botafogo visa utilizar o amistoso para dar ritmo à equipe em preparação para enfrentar o Palmeiras, na primeira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, no sábado, dia 29 de março. Com a eliminação precoce no estadual e a derrota na Recopa, o Alvinegro não entra em campo há cerca de três semanas.

