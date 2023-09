No dia 6 de agosto o Botafogo enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Tiquinho Soares precisou deixar a partida por conta de uma lesão no joelho esquerdo, ficando fora por seis partidas. O clube colocou a culpa no estado do gramado do estádio, que estava em más condições.