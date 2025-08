Com a vitória, Botafogo chegou a 49 pontos, afastando-se do rebaixamento.

Na reta final do Brasileirão 2007, o Botafogo mostrou poder de reação e jogou bonito diante da sua torcida no Engenhão. Em uma atuação marcante, o Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 1, com destaque para o volante Túlio, autor de um golaço e de uma assistência logo no início da partida. Ele estava reestreando pelo Alvinegro depois de quase dois anos no Japão. O Lance! relembra Botafogo 4 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2007.

O resultado deixou o time comandado por Cuca com 49 pontos, praticamente livre do rebaixamento, e impediu que o Cruzeiro voltasse ao G-4, mantendo o rival Flamengo na zona de classificação para a Libertadores. Do outro lado, a equipe de Dorival Júnior perdeu a invencibilidade e desperdiçou uma chance importante na luta pelo topo da tabela.

O jogo teve de tudo: protestos da torcida, golaços, homenagem aos 100 jogos de Juninho, e até chuva no segundo tempo. Foi uma daquelas noites em que o torcedor botafoguense pôde soltar o grito e aplaudir o time do início ao fim.

O Engenhão, como era chamado o Nilton Santos à época, viu um Botafogo envolvente, com postura agressiva desde os primeiros minutos, jogando com confiança e eficiência. O Cruzeiro até empatou no início, mas não resistiu ao volume ofensivo do time carioca, que construiu a vitória ainda no primeiro tempo.

Botafogo 4 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2007

Primeiro tempo: golaço de Túlio e domínio alvinegro

A partida começou com o Botafogo pressionando desde o apito inicial. Aos cinco minutos, Túlio fez belo lançamento para Dodô, que dominou com estilo e chutou de primeira: 1 a 0. O gol mudou o clima na arquibancada, onde faixas contra o atacante foram rapidamente substituídas por gritos de “fica”.

O Cruzeiro respondeu aos 20 minutos com jogada rápida pela esquerda. Wagner cruzou, Alecsandro não alcançou, mas Guilherme apareceu livre e empatou: 1 a 1. O jogo parecia se equilibrar, até que Túlio apareceu de novo.

Aos 31, Juninho bateu falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Túlio, que emendou um foguete de fora da área, sem chances para Fábio. Um golaço: 2 a 1. O Cruzeiro sentiu o golpe e não conseguiu reagir.

Aos 42, o Alvinegro ampliou. Após bola espirrada na área, Joilson finalizou de canhota, marcando o terceiro: 3 a 1. Era a consagração de um primeiro tempo impecável do time da casa.

Segundo tempo: Juninho fecha a conta e torcida faz a festa

Na segunda etapa, o Botafogo diminuiu o ritmo, mas continuou com o domínio das ações. O Cruzeiro tentou acelerar com Marcelo Moreno e Kerlon, mas o sistema defensivo carioca se manteve firme. O calor e a chuva não impediram a torcida de continuar apoiando nas arquibancadas.

Aos 13 minutos, veio o golpe final. Após cobrança de escanteio e troca de passes dentro da área, Dodô tocou para Juninho, que finalizou com categoria no ângulo: 4 a 1. O zagueiro celebrou com emoção, já que havia recebido antes do jogo uma camisa comemorativa por seus 100 jogos pelo clube.

Com o placar construído, o Botafogo administrou a posse de bola e selou uma vitória convincente. A atuação do time reacendeu o ânimo da torcida, que reconheceu o esforço e vibrou com uma das melhores exibições da temporada.

Ficha técnica de Botafogo x Cruzeiro

Local: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1º de novembro de 2007

Horário: 21h45

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (Fifa-PE)

Auxiliares: Valter José dos Reis (Fifa-SP) e Renato Miguel Vieira (DF)

Público: 13.495 pagantes

Renda: R$ 101.955,00

Gols:

BOT: Dodô (5'), Guilherme (20'), Túlio (31'), Joilson (42' 1ºT)

CRU: Juninho (13' 2ºT)

Cartões amarelos: Marquinho, Zé Roberto (Botafogo); Wagner (Cruzeiro)

Botafogo: Lopes; Joilson (Alessandro), Renato Silva, Juninho, Marquinho (Thiago Marin); Leandro Guerreiro, Túlio, Diguinho (Coutinho), Lucio Flavio, Zé Roberto e Dodô.

Técnico: Cuca

Cruzeiro: Fábio; Jonathan, Leo Fortunato, Thiago Heleno, Ângelo (Marcelo Moreno); Ramires, Charles, Leandro Domingues (Kerlon), Wagner; Guilherme e Alecsandro (Roni).

Técnico: Dorival Júnior