Segovinha se destaca, principalmente, na progressão com bola no campo de ataque. Por exemplo, quando analisamos às invasões à grande área com a bola, o camisa 10 do Botafogo tem a segunda média entre todos os jogadores do Brasileirão. São 2,42 infiltrações à cada 90 minutos, ficando atrás apenas de Soteldo (2,62), do Santos. A estatística considera apenas atletas com no mínimo 450 minutos em campo.