O Botafogo solicita e aguarda explicações do Atlético Mineiro sobre o porquê da carga reduzida comercializada para a sua torcida no jogo deste sábado (16), na Arena MRV, pelo Brasileiro. O Clube formalizou o pedido de 10% dentro prazo previsto no regulamento da competição e espera que as regras sejam cumpridas por respeito a todos os envolvidos.

O Botafogo defende uma política nacional de reciprocidade, condições e tratamentos aos visitantes de todos os clubes para evolução do futebol brasileiro. O Clube reitera o seu inconformismo com a situação e aguarda posicionamento.