O Atlético-MG e o Botafogo entraram em acordo para o aumento da carga de ingressos para a torcida alvinegra no duelo deste sábado (16). O Glorioso havia criticado a não liberação de 10% da carga para os visitantes, regra prevista pela CBF no regulamento geral do Brasileirão. Agora, serão 2.300 entradas para os torcedores do time carioca.