Peñarol não quer torcedores do Botafogo no segundo jogo da semifinal







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Conselho Diretor do Peñarol respondeu à Conmebol que seguirá as determinações do Ministério do Interior do Uruguai. O órgão se mantém firme até o momento na decisão de não permitir a presença de torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo.

Foi tentado ainda um acordo durante a Reunião de Coordenação da véspera da partida, também sem sucesso. Essa reunião acontece na véspera de qualquer jogo da Libertadores e da Sul-Americana e envolve áreas dos clubes, além de autoridades de segurança das cidades, marketing e imprensa.

Uma resolução da Conmebol sobre o jogo de amanhã sairá ainda hoje, a qualquer momento.

Tudo indica que a entidade exigirá que a partida aconteça sem a presença de público, já que nem Peñarol tampouco Ministério do Interior garantiram por escrito a segurança dos 1.600 torcedores do Botafogo que compraram ingressos.

Se Peñarol e Ministério do Interior se recusarem a cumprir a resolução, a realização da partida de amanhã poderá ser cancelada e remarcada para outro país, como manda o Artigo 4.2.2 do Manual de Clubes da Libertadores 2024.

Outras punições mais duras podem vir a ser adotadas a partir de um Expediente Disciplinar que será aberto pela Unidade Disciplinar da Conmebol a partir do dia do jogo, com base no relatório do delegado da partida.