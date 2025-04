Conheça o Capital-DF, adversário do Botafogo na Copa do Brasil

Em alto astral após a vitória no clássico com o Fluminense, o Botafogo vira a chave e foca na tão cobiçada Copa do Brasil, torneio que nunca conquistou e entra na terceira fase devido à participação na Libertadores. O Glorioso vai a campo nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos contra o modesto Capital (DF), vice-campeão do Campeonato Candango nos dois últimos anos e que disputa a Série D do Brasileirão.

O Capital foi fundado em julho de 2005 e disputa a elite estadual desde 2019. Na última edição, o time então comandado por Marcelo Cabo, ex-Vasco, teve a segunda melhor campanha da fase de classificação e chegou a eliminar o Ceilândia - adversário do Botafogo na mesma fase da Copa do Brasil em 2022 e algoz na final do "Candangão" de 2024 - na semifinal.

Na grande final, disputada em jogo único no Mané Garrincha, empate por 1 a 1 com o Gama. A decisão foi para as cobranças de pênaltis, e o Esquadrão de Ouro levou a melhor por 3 a 1 - na sequência, Marcelo Cabo não renovou seu contrato e seguiu para o Santa Cruz, e Roberto Fernandes foi contratado para o seu lugar.

SAF X SAF

O Capital, assim como o Botafogo de John Textor, também é gerido no modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O proprietário é o Godofredo Gonçalves, que assumiu o clube em 2018 e abriu sede administrativa em Paranoá, sendo a segunda SAF do Distrito Federal - a primeira foi a do Gama. Ela foi firmada somente em 2024, com Godofredo como presidente.

A partida marcará um reencontro interessante. Um dos destaques do Capital é o atacante Rikelmi, de 23 anos, que deixou o Glorioso em 2022. Ele foi contratado junto a Juventus-SP em 2020, passou pelo Sub-20 e recebeu poucas oportunidades pelo time profissional, até ser emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, também gerido por John Textor.

Botafogo e Capital abrem a terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), às 19h, no Nilton Santos. O jogo da volta está previsto para o dia 22 de maio, no Mané Garrincha.