Botafogo anuncia o retorno do lateral-esquerdo Marçal

O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (28) o retorno do lateral-esquerdo Marçal, de 36 anos. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o jogador chega ao Glorioso com contrato válido até dezembro.

Em sua primeira passagem pelo clube da Estrela Solitária, Marçal disputou 91 jogos, marcou três gols e deu nove assistências em dois anos e meio. Ele foi contratado na segunda janela de transferências de 202 sem custos após passagem pelo futebol

europeu.

- A sensação de retornar ao Botafogo é maravilhosa. Foi um momento de indecisão no final do contrato, mas quando recebi essa ligação do John, eu fiquei muito feliz. É como se eu não tivesse saído. Tive muitas sondagens, propostas, mas nenhuma delas preenchia esse vazio que o Botafogo estava deixando. Ainda bem que voltei e estou aqui para continuar essa história linda que a gente iniciou - disse Marçal.

Liderança e expectativa com Marçal

Marçal retorna ao Botafogo com total chancela da direção de futebol da SAF. John Textor, acionista majoritário, já revelou sua admiração pelo defensor e conta com a experiência para gestão e liderança de um grupo em reconstrução e com muitos jovens.

O lateral-esquerdo, que já vestiu a camisa de outros clubes relevantes como Grêmio, Benfica-POR, Lyon-FRA e Wolverhampton-ING, já não se vê longe do Rio de Janeiro e isso foi ponto alto para o retorno ao Nilton Santos. Sua identificação facilitou as coisas nas negociações.

Internamente, há o entendimento de que Marçal pode ser útil a Renato Paiva como opção a Cuiabano e Alex Telles. Ele já está regularizado para estrear pelo Botafogo desde março, mas vem fazendo preparação física no CT Lonier.