Como a eleição presidencial do Botafogo pode impactar a SAF?

Depois de uma temporada histórica para o clube, o Botafogo tem mais um compromisso em 2024 para fechar o ano com 'chave de ouro'. O Alvinegro escolhe, nesta quinta-feira (19) seu presidente para o próximo quadriênio 2025-2028. A eleição acontecerá de forma híbrida, pela internet ou na sede de General Severiano, das 9h às 20h.

Depois de quatro anos à frente do clube, o presidente Durcesio Mello entrega seu mandato para o novo dirigente com um Glorioso completamente diferente e em um dos momentos mais gloriosos da sua história. Depois de cair para a Série B em 2020, o mandatário assumiu o comando em 2021 ao conquistar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro como campeão da segunda divisão no seu primeiro ano de mandato, o clube viveu uma verdadeira reviravolta nos quatro anos seguintes.

Com a mudança no modelo de gestão e a venda da SAF para o americano John Textor, em pouco tempo o Alvinegro voltou a ser uma das potências do futebol brasileiro ao fechar 2024 sendo campeão do Campeonato Brasileiro, depois de 29 anos, e um título inédito da Libertadores. Agora, o eleito terá responsabilidades com clube social e esportes olímpicos. Além disso, o associativo ainda tem uma parcela de 10% do futebol. Em entrevista ao Lance!, o presidente Durcesio Mello fez um balanço sobre seu mandato e revelou para quem vai seu apoio na eleição.

São duas chapas candidatas: “Os Escolhidos”, que tem João Paulo Magalhães Lins, para a cadeira de presidente, e André Silva, como vice; e “Orgulho Alvinegro”, com o atual vice presidente Vinicius Assumpção como cabeça de chapa e Tom Meirelles como vice.

Ao Lance!, Durcesio reafirmou seu apoio ao candidato João Paulo, do "Os Escolhidos" visando manter uma boa relação com a SAF, de John Textor, que é uma das promessas do candidato. Além disso, visa aumentar as fontes de receitas do clube social e construir uma nova área de convívio dentro do clube.

A chapa "Orgulho Alvinegro" também pretende manter o bom relacionamento com a SAF, porém o candidato Vinícius teve um rompimento de ideias com Durcesio que levou o mandatário a apoiar a candidatura da outra chapa. Além disso, visa manter o profissionalismo e transparência.

Em um balanço de sua gestão, Durcesio destacou que o seu principal legado é o orgulho de ter resgatado milhares de torcedores jovens e também a alegria dos torcedores mais velhos.

– Penso que muito bom. Subimos para Série A em 2021, fizemos a SAF, implantamos reformas e melhorias nas sedes, o clube voltou a ser frequentado pelo sócio proprietário, que são os mais importantes e culminou com a Libertadores e Brasileirão.

Como será a votação?

A votação será realizada de forma híbrida e apenas sócios aptos, aqueles que estão em dia com suas contribuições, poderão ter acesso à plataforma online para votar ou ir até a sede em General Severiano depositar seu voto na urna eletrônica. A apuração dos votos acontece após o encerramento, marcado para às 20h (de Brasília).

