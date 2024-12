Artur Jorge é homenageado e entrega camisa do Botafogo ao presidente de Portugal

Na última terça-feira (17), o técnico do Botafogo, Artur Jorge recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, uma honraria concedida pela presidência da República Portuguesa “a pessoas e instituições que prestam serviços relevantes a Portugal, no país ou no estrangeiro”. O treinador falou sobre seu sucesso no futebol brasileiro e comentou sobre o seu futuro.

continua após a publicidade

▶️ ‘Meu futuro é o Botafogo’, diz Artur Jorge, que tem proposta do Catar

▶️ Artur Jorge muda o tom sobre seu futuro no Botafogo: ‘Em janeiro vamos decidir’

— O português é universalista por definição e a diáspora é um ativo fundamental porque projeta a nossa pátria. O seu sucesso é o sucesso de Portugal. A sua vitória tem dos melhores predicados: a juventude permanente, a alegria de viver, a capacidade de acreditar, a vontade de vencer, a resistência e determinação, lutar até ao fim para vencer —, discursou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Com proposta tentadora para se transferir para o Al Rayyan, do Catar, o treinador falou sobre seu futuro no Botafogo após à honraria.

— Chegar hoje (terça) e ter este reconhecimento do país é ainda mais importante. Seguramente que me abre portas e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro? O meu futuro é o Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo a ser o treinador do Botafogo.

continua após a publicidade

Após a disputa da Copa Intercontinental, em Doha, o Artur Jorge evitou dar detalhes sobre seu futuro no Alvinegro, enquanto alguns impasses com o clube influenciaram na decisão. Em evidência no mercado depois das conquistas da Libertadores e Brasileirão, equipes do mundo todo se mostram dispostos a pagar a multa do treinador, que gira em torno de 2 milhões de euros, R$ 12,5 milhões na cotação atual.

De volta à Braga, em Portugal, para o seu período de férias, Artur Jorge voltou a falar sobre o Botafogo e deixou em aberto sobre a permanência no futebol brasileiro, em entrevista à agência Lusa.

continua após a publicidade

– O meu futuro é ter contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Em janeiro, vamos ver aquilo que vamos decidir e começar o nosso trabalho para a próxima temporada – explicou Artur Jorge.

Este ano, o treinador português foi campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, quando dirigiu o Flamengo, também já foram agraciados com a honraria.

➡️ Acompanhe em tempo real com o Lance! o vai e vem do mercado, as notícias, rumores, acertos e todas as informações no mercado da bola

O Botafogo acredita na permanência de Artur Jorge no comando técnico para a próxima temporada. O clube volta a campo no Campeonato Carioca, no dia 11 de janeiro de 2025, contra o Maricá, no estádio Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo