John Textor, dono do Botafogo, diz que Lyon ‘não será rebaixado’

A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do futebol francês decidiu pelo rebaixamento do Olympique Lyonnais para a segunda divisão da França na próxima temporada por crise financeira. No entanto, John Textor, dono do clube e também da SAF do Botafogo, garantiu que isso não irá acontecer.

Em entrevista coletiva, John Textor afirmou que o Lyon não será rebaixado por situação financeira, visto que a Eagle Football Group, holding que pertence ao empresário, tem recursos econômicos.

- Não seremos rebaixados, não há chance. Eu sei que há céticos sobre a nossa situação. Prefiro o sistema da Premier League, que pune os clubes de outra forma. Temos recursos que vão muito além do clube. Mesmo que fracassemos em todas as nossas iniciativas globais, no valor de 700 milhões de euros, os nossos proprietários não deixarão o grupo falir. Não há chance de ser rebaixado - disse Textor.

Lyon é proibido de contratar

De acordo com o jornal francês "L'Équipe", Textor indicou que as ações do Crystal Palace, pertencentes à Eagle Football Holdings, poderia cobrir o valor da dívida do clube francês. Nessa circustância, o Lyon também está proibido de contratar na próxima janela de transferências, caso não melhore a sua situação financeira.

