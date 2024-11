Bastos, Savarino e Vitinho, jogadores do Botafogo. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro

Neste sábado (9), o Botafogo recebe o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem desfalques e com a necessidade da vitória para ampliar a vantagem para o vice colocado Palmeiras, Artur Jorge vai com força máxima para cima do Dourado. Com a vitória do Verdão na última sexta-feira (8), a distância entre os clubes caiu para três pontos.

▶️ Torcida do Botafogo esgota ingressos para a final da Libertadores

▶️ O que precisaria acontecer para o Botafogo perder o título brasileiro?

Além de buscar a tranquilidade do topo da tabela, o Glorioso precisa quebrar uma escrita de cinco anos. O Cuiabá costuma ser uma pedra no caminho do Botafogo, que não vence o Auriverde como mandante desde 2019. Nas últimas três partidas no Nilton Santos, os visitantes venceram sem sofrer gols.

Apesar disso, a equipe de Artur Jorge venceu o duelo entre os dois na partida no primeiro turno por 2 a 1, na Arena Pantanal. Kauê e Mateo Ponte fizeram para o Alvinegro, e Isidro Pitta descontou para o Cuiabá. Para o confronto deste sábado, o Glorioso tem

Confira as escalações

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus.

🟨 Pendurados do Botafogo: John, Marçal, Allan, Tchê Tchê, Óscar Romero, Júnior Santos, Jeffinho e Igor Jesus.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Fernandes; Lacerda, Clayson e Pitta.

O Botafogo é o atual líder do Brasileirão com 67 pontos, e vem embalado depois de uma vitória expressiva em clássico contra o Vasco, na última rodada. Já o Cuiabá é o vice lanterna com 28 pontos e não sabe o que é vencer uma partida há quatro rodadas. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CUIABÁ

33ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cuz (MS) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

Botafogo e Cuiabá se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)