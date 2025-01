O Botafogo está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. O Zenit aceitou a proposta do Alvinegro por Wendel, que agora encaminha a contratação pelo volante. Agora, o acerto final depende apenas de detalhes burocráticos. A informação foi primeiramente dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O jogador já havia aceitado os termos oferecidos pelo Glorioso, e avanço dependia apenas do "ok" do clube russo, que não pretendia liberar o jogador nesta janela de transferência.

Nesse momento, o Botafogo busca convencer os russos por uma liberação imediata, embora o Zenit esteja disposto a abrir mão do jogador ao fim da temporada. Com isso, o Alvinegro só poderia contar com os serviços do meia no segundo semestre de 2025.

O atual campeão da Libertadores e do Brasileirão tem a intenção de reforçar o elenco após as perdas de atletas chaves, como Thiago Almada e Luiz Henrique, mas também de outros nomes que compunham o plantel. No entanto, o clube entende a dificuldade em negociar com os russos.

Além de Wendel, O Alvinegro também negocia a vende Luiz Henrique e a contratação do atacante Artur, junto ao Zenit. Negociações avançam bem.

Nas últimas semanas, o Alvinegro acertou a contratação em definitivo de Jeffinho junto ao Lyon após o empréstimo em 2024. Além do atacante, o Glorioso chegou a um acordo com o zagueiro Jair, do Santos, que está próximo de ser anunciado, além do goleiro Léo Linck, e um acerto com o Dínamo de Moscou pelo meia Bitello.

