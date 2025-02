Por que apostar no Botafogo contra o Nova Iguaçu? Veja odds

Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quinta-feira, dia 06. O confronto da 8ª rodada do Campeonato Carioca acontece em Moça Bonita, às 21h45. Dessa forma, veja como estão as equipes no estadual e os mercados para apostar nesta partida.

Odds Nova Iguaçu x Botafogo

O confronto entre Nova Iguaçu e Botafogo tem grande impacto na luta por uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com isso, a expectativa é por um confronto agitado. Ainda assim, o favoritismo está todo com o Alvinegro.

De acordo com as odds da Betano, o Botafogo aparece como o mais cotado para vencer, com 60% de chances. Portanto, confira as cotações na tabela abaixo.

Mercado: Resultado final

Vitória do Nova Iguaçu - 5.40 Empate - 3.45 Vitória do Botafogo - 1.65

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 18 horas.

Recuperação do Botafogo

Um primeiro cenário que chama a atenção para esta partida é que o Botafogo está crescendo de produção no Campeonato Carioca. A equipe levou a melhor nas últimas duas rodadas. O Alvinegro superou o Bangu por 2 a 0 e ganhou o clássico contra o Fluminense por 2 a 1.

Outro ponto importante é que o Botafogo tem um ataque regular. O clube balançou as redes em todas as sete apresentações na temporada.

Além disso, o jogo é de extrema importância para o Alvinegro, que precisa da vitória para entrar na zona de classificação para a semifinal do estadual.

Ataque pouco eficiente do Nova Iguaçu

Apesar de fazer campanha melhor que o Botafogo, o Nova Iguaçu não chega a ter um desempenho de muito destaque.

Das últimas quatro partidas, o time saiu vitorioso em apenas uma. Foi no triunfo por 1 a 0 diante da Portuguesa, que é a penúltima colocada. A equipe ainda empatou com Bangu e Boavista, além de ter perdido para o Maricá.

Neste estadual, o Nova Iguaçu já até enfrentou dois grandes, mas ambos estavam com elenco alternativo. Diante do Vasco, a equipe parou no 1 a 1, enquanto contra o Flamengo venceu por 2 a 1.

Retrospecto

Outro ponto a considerar é que o Botafogo nunca perdeu para o Nova Iguaçu. O máximo que o Laranja da baixada já conseguiu foi empatar. Isso ocorreu seis vezes, incluindo as duas últimas. Nos demais nove confrontos, o Alvinegro saiu vitorioso.

