Mercado da Bola: Botafogo encerra negociações por Bitello

Depois de uma longa novela em busca de um substituto para Thiago Almada, o Botafogo encerrou as negociações pelo meia Bitello junto ao Dínamo de Moscou. A SAF havia estipulado um prazo para concluir as trativas, mas impasse com o clube russo deixaram o jogador distante de um acerto. A informação foi dada primeiramente pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!.

Apostando na vontade do jogador, o Alvinegro chegou a fazer quatro propostas ao Dínamo para tentar convencer o clube de Moscou. A última delas, envolvendo um valor financeiro em torno de R$ 113 milhões.

O desejo de Bitello era deixar a Rússia em busca de uma maior visibilidade, visando a Seleção Brasileira, e fugir das sanções impostas ao futebol russo por conta das guerras.

O jovem de 25 anos foi o primeiro nome que surgiu como possível reforço nesta janela de transferências, sendo um desejo do clube e do próprio atleta. Mas, o Dínamo dificultou as negociações para liberar o meia, e recusou três propostas milionárias. Antes disso, o clube brasileiro já havia feito propostas de € 10 milhões (R$ 62 milhões) e de € 13 milhões (R$ 80,5 milhões), mas os valores da quarta proposta ainda são desconhecidos.

A vontade de Bitello é deixar a Rússia devido às guerras. O jogador avisou ao clube que não deseja permanecer, mas o Dínamo não deseja negociar o meia. Os russos pagaram cerca de € 10 milhões pelo jogador e entendem que o meia tem um perfil em alta no mercado, mas mesmo os altos valores oferecidos pelo Botafogo, não foram suficientes para convencê-los.

A insistência do Glorioso no jogador se deve a saída de Thiago Almada, para o Lyon. Na expectativa de acertar com a equipe brasileira, Bitello não se apresentou ao Dínamo de Moscou para a pré-temporada, o que irritou o clube russo.

Nesta quarta-feira (5), o empresário do jogador, Maickel Portela, terá uma reunião com os alvi-azuis para amenizar os ânimos e achar uma solução. O Dínamo exigiu que o atleta cumpra com suas obrigações contratuais, mas se mostrou aberto a um “diálogo produtivo” para benefício de ambas as partes. Além do Botafogo, Bitello também tem propostas de outros clubes na mesa.

Entenda o cenário

A negociação entre os clubes esfriou nos últimos dias. Afinal, mesmo após um acerto de valores, a verba que seria paga de entrada foi um entrave nas conversas. Dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) oferecidos pelo Botafogo, o Glorioso sinalizou que pagaria 2,5 milhões de euros de entrada. Os russos, no entanto, consideraram a quantia baixa e exigiram 10 milhões de euros.

O prazo estipulado entre as partes para chegar a um desfecho da negociação se encerrou ao fim de janeiro.

