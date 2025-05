A goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF apenas quatro dias após a vitória por 2 a 0 no clássico com o Fluminense tem potencial para embalar o Botafogo na temporada, mas uma coisa os resultados já conseguiram: melhorar o clima no elenco. A crise que se avizinhava após a sequência de quatro partidas sem vitória já ficou de lado, e os jogadores admitem que o ambiente melhorou.

— O jogo, obviamente, não foi fácil, por mais que o placar tenha sido elástico. A gente teve dificuldade na primeira parte e hoje não existem jogos fáceis. Mas hoje, acho que o nosso maior desafio era sermos fiéis a nós mesmos, mostrar o plano de jogo que o nosso treinador impôs para a gente e respeitar o adversário da melhor maneira, que era jogar com muita dedicação. E a gente fica muito feliz nesse primeiro jogo, fazer um placar elástico para a gente conseguir a sequência do trabalho.

— Claro que muda. Uma vitória sempre deixa o clima muito mais favorável. Uma vitória no clássico, como foi contra o Fluminense, e agora uma segunda vitória consecutiva, obviamente que embala o grupo — disse Alex Telles nessa quarta-feira (30 de abril), logo após a goleada no Nilton Santos.

— Trabalhar em cima de vitórias é sempre muito melhor. A gente fica feliz em poder vencer, como a gente estava acostumado ano passado. Esse vai ser sempre o nosso caminho — acrescentou o lateral do Botafogo.

Goleada diminui pressão da torcida do Botafogo

No jogo diante do Capital, o Botafogo entrou em campo com um time misto e, apesar de ter dominado todo o primeiro tempo, foi para o vestiário vencendo por apenas 1 a 0. Em alguns lances, foi possível ouvir torcedores impacientes, mas tudo mudou no segundo tempo, quando Renato Paiva promoveu a entrada de mais titulares e a goleada foi construída.

— A torcida quer sempre vencer, quer sempre ver o time jogando bem. E o nosso intuito sempre é esse, sempre jogar da melhor maneira possível, vencer — avaliou Telles, em referência às reclamações de torcedores.

— Entendemos que a torcida às vezes quer que saia o gol rápido, mas às vezes também o adversário está muito fechado. Temos que ter a paciência correta para poder fazer o gol. Mas o importante é que o Botafogo sempre vença.