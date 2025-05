Internautas comentam reação de jogador do Botafogo em goleada: ‘Me comoveu’

O Botafogo goleou o Capital-DF no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, por 4 a 0, nesta quarta-feira (30). A partida no Nilton Santos também marcou o primeiro gol do atacante Artur com a camisa do Alvinegro. O jogador se emocionou após balançar as redes, e a cena repercutiu na web.

Artur marcou o terceiro do Botafogo, aos 30 minutos do segundo tempo, após assistência de Cuiabano. Na comemoração, o atacante colocou ajoelhou, colocou as mãos no rosto e todos os jogadores do Alvinegro abraçaram o atleta. Igor Jesus, Alex Telles e Rwan Cruz marcaram os outros gols do Alvinegro.

Como foi Botafogo x Capital-DF?

Mesmo com um time misto, o Botafogo foi bastante superior ao Capital no primeiro tempo. Contou para isso com jogadas insistentes pelos flancos e com uma rodagem de bola constante. Mas faltou ao time o que já vem faltando há algum tempo: chegar com força ao gol adversário. E olha que a equipe de Renato Paiva começou promissora também neste sentido: Rwan Cruz e Jeffinho obrigaram o bom goleiro Reynaldo a fazer duas grandes defesas antes dos dez minutos. Aos 11, Alex Telles abriu o marcador em cobrança de pênalti. Mas depois disso pouca coisa importante aconteceu até os 49 minutos de jogo — e a mais digna de nota foi uma lesão de Alexander Barboza, que precisou ser substituído aos 33.

O Capital voltou com três mudanças no segundo tempo, mas as alterações pouco influenciaram no panorama do jogo. O Botafogo seguiu mais ofensivo em busca de alguma gordurinha para a partida da volta da Copa do Brasil. E até teve um pênalti assinalado aos 14, por toque de mão, mas que foi retirado na sequência por intervenção do VAR.

Renato Paiva, então, decidiu mexer no time. Colocou de uma só vez Patrick de Paula, Savarino e Igor Jesus. Aí o time deslanchou: Igor Jesus ampliou em novo pênalti aos 29, Artur fez de cabeça no minuto seguinte, e Rwan Cruz fechou o placar aos 44.

