Assista à íntegra da coletiva de Renato Paiva, técnico do Botafogo

Em sua estreia na atual edição da Copa do Brasil, no duelo de ida da terceira fase, o Botafogo goleou o Capital-DF por 4 a 0 nesta quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos. Após o confronto, o técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva e exaltou o desempenho de seus comandados. Assista a íntegra:

Visando poupar os titulares e dar rodagem a outras peças do elenco, Paiva optou por uma escalação repleta de jogadores considerados reservas. Do time ideal, apenas Alexander Barboza e Gregore estiveram no 11 inicial, já que estão suspensos da partida contra o Bahia, no sábado (3/5), fora de casa, pelo Brasileirão.

Como foi Botafogo x Capital-DF?

Foi uma exibição para escancarar as realidades dos dois clubes. O Botafogo controlou desde o início e abriu o placar aos 11 minutos, após Rwan Cruz sofrer pênalti e Alex Telles cobrar com categoria no canto direito.

Outros dois pênaltis foram marcados para o Glorioso já na segunda etapa, ambos por toques no braço. O primeiro, no zagueiro Felipe Guedes, foi anulado. Mas o segundo, de Richardson, foi confirmado e Igor Jesus - que acabara de entrar - converteu aos 28 minutos.

O Botafogo ainda ampliou o marcador no ataque seguinte, este com sabor especial. Aos 30, Cuiabano foi ao fundo pela esquerda e cruzou na medida para Artur mergulhar e, de cabeça, marcar o seu primeiro com a camisa alvinegra. Aos 44, Rwan Cruz aproveitou a confusão dentro da área e também balançou a rede pela primeira vez - este deu números finais ao duelo.

