O Botafogo conheceu nesta terça-feira (12) seu adversário na fase quartas de final da Copa do Brasil 2025 e também o caminho até a grande decisão. A equipe alvinegra irá encarar o Vasco em grande clássico. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro. O Glorioso decide a classificação em casa.

Caso avance de fase na competição mata-mata, o Glorioso medirá forças por uma vaga na final com Fluminense o Bahia. Do outro lado, Cruzeiro e Atlético-MG também farão clássico, e Corinthians e Athletico-PR faram duelo equilibrado.

Pela primeira vez nesta edição, não houve divisão de clubes em potes, permitindo qualquer combinação de confrontos já nesta fase. O formato aumentou a expectativa e o peso do sorteio, que definiu todo o chaveamento até a grande final.

Veja todos os confrontos e chaveamento da Copa do Brasil

Chave 1

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Chave 2

Vasco x Botafogo

Fluminense x Bahia

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro