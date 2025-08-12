Botafogo conhece caminho até possível final da Copa do Brasil; veja chaveamento
Glorioso irá encarar o Vasco nas quartas de final da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo conheceu nesta terça-feira (12) seu adversário na fase quartas de final da Copa do Brasil 2025 e também o caminho até a grande decisão. A equipe alvinegra irá encarar o Vasco em grande clássico. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro. O Glorioso decide a classificação em casa.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Caso avance de fase na competição mata-mata, o Glorioso medirá forças por uma vaga na final com Fluminense o Bahia. Do outro lado, Cruzeiro e Atlético-MG também farão clássico, e Corinthians e Athletico-PR faram duelo equilibrado.
Pela primeira vez nesta edição, não houve divisão de clubes em potes, permitindo qualquer combinação de confrontos já nesta fase. O formato aumentou a expectativa e o peso do sorteio, que definiu todo o chaveamento até a grande final.
Veja todos os confrontos e chaveamento da Copa do Brasil
Chave 1
Cruzeiro x Atlético-MG
Corinthians x Athletico-PR
Chave 2
Vasco x Botafogo
Fluminense x Bahia
Calendário-base da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias