CEO do Santos esclarece sobre negociações com o Botafogo sobre Jair

Pedro Martins, novo CEO do Santos, concedeu entrevista coletiva como executivo do clube, e esclareceu detalhes sobre as negociações com o Botafogo sobre o zagueiro Jair. Segundo o dirigente, o negócio ainda não está fechado e o jogador tem recebido propostas de outros clubes brasileiros.

Ao ser questionado sobre uma possível conclusão da negociação, Pedro Martins revelou que nenhuma decisão foi tomada.

– O que se pode falar pelo Jair é que é um ótimo jogador, tem vários clubes ligando, entrando em contato. É um jogador que não está negociado, apareceram várias possibilidades, e o Santos vai tomar a melhor decisão. O que é melhor para o clube e para o atleta.

Os clubes conversam para a transferência do atleta santista para a equipe carioca, mas as negociações esbarram na vontade de Jair de priorizar uma ida para o futebol europeu. O Glorioso ofereceu 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, sem incluir nenhum jogador para uma possível troca. O Peixe enviou uma contraproposta envolvendo a negociação de Tiquinho Soares, Danilo Barbosa que já tem conversas em andamento com a equipe paulista, e Lucas Halter, além do valor financeiro.

O martelo ainda não está batido entre os clubes e as conversam seguem. Porém, um acerto depende de um 'ok' do zagueiro, e dos três atletas alvinegros envolvidos. Até momento, não há um consenso para a transferência. Lucas Halter e Danilo Barbosa ainda não responderam a proposta. O volante tem contrato até o fim de 2025 e não deseja deixar o clube carioca.

Antes de chegar ao Santos, Pedro Martins era o diretor de futebol do Botafogo, onde foi campeão do Brasileirão e da Libertadores da temporada de 2024.

