Igor Jesus diz o que faltou ao Botafogo em empate com o São Paulo

Igor Jesus apontou erro do Botafogo no empate em 2 a 2 com o São Paulo nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão. Em entrevista na saída de campo, o autor do gol que igualou o placar para o Glorioso afirmou que falta concentração para a equipe.

— Eu acho que falta um pouquinho mais de concentração para fazer as jogadas que nós temos treinado. Sofremos um gol ali numa saída, onde isso não pode acontecer. Sabemos que o Campeonato Brasileiro tem muitos jogos, mas temos que fazer o máximo de pontuação, porque sabemos o quanto é difícil cada jogo. E é focar, focar, trabalhar para que não cometer o mesmo erro que cometemos hoje — disse Igor ao canal "Premiere".

Botafogo x São Paulo: como foi o jogo?

Com os dois times precisando se recuperar no Brasileirão, Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). Teve gols em profusão, teve gol anulado, confusão de arbitragem… No fim, porém, nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo pela 4ª rodada acabou mesmo empatado por 2 a 2.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos cinco pontos e estacionou no meio da tabela. O São Paulo, por sua vez, empatou pela quarta vez e soma quatro pontos. Os times voltam a campo no domingo (20). O alvinegro carioca vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília). Já o tricolor paulista recebe o Santos no Morumbis e faz o clássico no mesmo horário.

