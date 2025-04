Análise – Botafogo pede paciência, mas também abusa dela

John Textor minimizou as derrotas do Botafogo na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, além da eliminação na primeira fase do Campeonato Carioca. Também deu de ombros para os dois meses sem que o time principal tivesse um técnico para 2025. Argumentou para todos os casos que achava um absurdo uma temporada de 11 meses, e para ele o que importava era o que vinha a partir do fim de março, a Libertadores e o Brasileirão. Em suma, pediu paciência.

Parte da torcida comprou a ideia e ela até tem algum fundamento. O problema é começar a temporada quase em abril sem ter aproveitado os três meses anteriores para azeitar o time. Porque é justamente isso que Renato Paiva está fazendo agora, usando os jogos do Brasileirão para ajustar o Botafogo. O resultado? Cinco pontos em quatro jogos e campanha mediana.

A paciência que Textor pediu à torcida o time parece ter levado para dentro de campo. Aquele Botafogo rápido e ofensivo que encantou o Brasil no segundo semestre do ano passado ainda não apareceu em 2025. Em vez disso, o time roda a bola pra cá, roda a bola pra lá e, quando lembra, chuta a gol.

Foi assim diante do São Paulo na noite dessa quarta-feira, e já havia sido assim diante do Carabobo na semana passada. Contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, idem. Na estreia no Brasileirão, com o Palmeiras no Allianz Parque, da mesma forma.

Torcida do Botafogo tem ficado na bronca

O Botafogo deste mês de abril é um time com volume de jogo no meio-campo e poucos chutes a gol. Justiça seja feita, marcou dois diante do São Paulo e só não ampliou porque Rafael fez três boas defesas. Mas quem vê os jogos fica com a nítida impressão que o time gosta mesmo é de ficar trocando passes na intermediária ofensiva, buscando espaços que não encontra. Não foi por acaso que os gols dessa quarta-feira vieram em um chute de fora da área e outro em cobrança de escanteio.

É por causa desse tipo de coisa que o torcedor tem minguado nas arquibancadas do Nilton Santos, tem demonstrado impaciência com apenas 20 minutos de jogo, e tem achado até mesmo motivos para alguns gritos de “burro” direcionados a Renato Paiva. Porque o torcedor está impaciente num nível inversamente proporcional à paciência que os jogadores parecem ter em ficar rodando o jogo.

Ou o Botafogo começa a jogar futebol, ou a temporada será ainda mais curta do que a planejada por John Textor.