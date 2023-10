O diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Julio Avellar, confirmou que a partida entre Botafogo e Athletico-PR, que foi interrompida por conta de falta de luz no estádio Nilton Santos, foi remarcada para o domingo (22), às 15h (de Brasília), no mesmo local. O jogo recomeçará a partir dos seis minutos do segundo tempo e com portões fechados, ou seja, sem a presença de público.



- A partida está suspensa e seguindo o artigo 21 do Regulamento Geral de Competições (RGC), essa partida está sendo remarcada para domingo, às 15h, com portões fechados. Esse é o procedimento - disse Avellar, em entrevista ao SporTV.