Segundo a Light, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Rio de Janeiro, a queda de energia é de responsabilidade do Estádio Nilton Santos. Além disso, os delegados das partidas não conseguiram explicar o motivo dos geradores não conseguirem dar conta do pleno uso dos refletores do local.



- Nossas equipes estiveram no Estádio Olímpico Nilton Santos e, no local, confirmaram defeito interno de responsabilidade do estádio. As duas linhas da Light estão íntegras e disponíveis.