Depois de ser campeão da Libertadores, no último sábado (30), sobre o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, o Botafogo não terá muito tempo para comemorar o título inédito, e já muda o seu foco para o Campeonato Brasileiro. Apenas quatro depois depois da decisão, o Alvinegro já entra em campo, nesta quarta-feira (4), para mais uma final, contra o Internacional.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo pode ganhar mais quatro títulos em dezembro; entenda

▶️ Ancelotti fala sobre final da Libertadores e exalta Botafogo

Líder do Brasileirão, após vencer o Palmeiras, em um confronto direto pela ponta da tabela, em duelo anterior ao torneio continental, o Glorioso conquistou uma vantagem de três pontos para o Alviverde, vice-líder, e pode garantir o título nacional com uma rodada de antecedência.

O cenário é bem diferente do que se viu há duas rodadas atrás. Depois de empatar três partidas seguidas (Cuiabá, Atlético-MG e Vitória), o Botafogo viu o Palmeiras diminuir a vantagem e assumiu a primeira posição, ao empatar no mesmo número de pontos. Na 35ª rodada, as chances de título para o clube paulista chegaram a 69,74%, enquanto o Glorioso ficou com 28,80%.

continua após a publicidade

Agora, na 37ª rodada, as chances de inverteram. Segundo os dados da UFMG, o Botafogo tem 78,1% de chance de ser campeão, enquanto o Palmeiras fica com 21,9%. Os clubes, separados por três pontos, são os únicos, matematicamente, com chances de título faltando duas rodadas para o fim do campeonato. Com a vitória do Flamengo sobre o Internacional, no último domingo (2), o Colorado perdeu qualquer possibilidade de ser campeão.

A competição pode acabar nesta quarta-feira (4). Para isso, o Botafogo precisa vencer ou empatar com o Inter, no Beira-Rio, e contar com uma derrota no Palmeiras para o Cruzeiro, no Mineirão. Ambos os times entram em campo à partir das 19h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Apesar de poucos dias de descanso e preparo, a equipe de Artur Jorge chega embalado após conquistar a Libertadores, enquanto o clube gaúcho vem de derrota para o Flamengo, no Maracanã, pondo fim a invencibilidade de 16 jogos no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo