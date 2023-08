- A equipe se comportou muito bem. Viemos a um estádio difícil, pressionamos sempre que possível, pressionamos alto, procuramos a bola. Isso que é a identidade que queremos passar: correr todos juntos, correr como equipe, criamos várias oportunidades para fazer o gol e chegamos ao fim e continuamos a somar - disse.



+ ATUAÇÕES: Botafogo segura o ímpeto do São Paulo e garante empate; veja as notas do Glorioso no Lance!