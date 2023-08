O Botafogo saiu do gramado do Morumbi neste sábado (19) com uma preocupação. O lateral-esquerdo Marçal deixou a partida na qual empatou em 0 a 0 com o São Paulo aos 21 minutos do primeiro tempo se queixando de dores na panturrilha esquerda. Porém, o jogador indicou depois do jogo que não se tratava de nada grave.