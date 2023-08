O Botafogo suou, mas garantiu um ponto no empate em 0 a 0 com o São Paulo neste sábado (19), no Morumbi. Em um dia no qual não estava muito inspirada, a equipe foi cercada pelos são-paulinos, mas garantiu ao menos o fato de ter saído de campo com a igualdade. Veja quem brilhou entre os jogadores do Glorioso!